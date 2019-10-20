مقترح فرنسي ياباني لإقراض إيران بشروط
Reuters Raheb Homavandi
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قدمت اليابان وفرنسا مقترحا مشتركا لإيران حول خطة لتمكينها من الحصول على قرض قدره 18.2 مليار دولار بضمانات نفطية، شرط أن تعود طهران إلى الالتزام بالاتفاق النووي.
وذكرت صحيفة "ماينيتي" اليابانية أن طوكيو قررت دعم المبادرة الفرنسية التي أعلنتها باريس الصيف الماضي، والمتمثلة في تقديم مساعدات لإيران قدرها 15 مليار دولار بعد أن طالبت طهران برفع حجم قروضها بسبب تأثير العقوبات المفروضة ضدها.
ومن المقرر أن تستخدم هذه الأموال فقط لشراء المواد الغذائية والطبية.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة اليابانية تأمل أن يساعد الدعم المالي هذا على إطلاق حوار بين طهران وواشنطن حول البرنامج النووي.
المصدر: نوفوستي
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