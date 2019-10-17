لاريجاني: دول كثيرة ترغب بالتعاون الاقتصادي مع إيران

قال علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إن الكثير من الدول ترغب بالتعاون الاقتصادي مع إيران.

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وأضاف لاريجاني، في تصريح أدلى به للصحفيين، مساء الأربعاء، عقب مشاركته في اجتماع الدورة الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولي، في العاصمة الصربية بلغراد: "لقد بدا أن الكثير من مسؤولي الدول المشاركة في الاجتماع كانوا مستائين من عدم وفاء أمريكا بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي، وأعربوا عن الرغبة بالتعاون الاقتصادي مع إيران ولكن من المحتمل أن يكون أسلوب العمل مختلفا".

وأوضح لاريجاني: "لقد كانوا يرغبون بأن يطلعوا على مواقف إيران ووجهات نظرها حول بعض القضايا والأحداث في المنطقة ومنها العراق وسوريا".

ولفت لاريجاني إلى إجرائه لقاءات مع كبار المسؤولين في صربيا ومحادثات معهم حول مختلف القضايا، ومنها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، كاشفا عن زيارة سيقوم بها الرئيس الصربي إلى طهران الشهر المقبل، معربا عن أمله بأن توفر الزيارة السبل المناسبة لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

المصدر: وكالات