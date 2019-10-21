قال السفير القطري لدى الخرطوم، عبد الرحمن بن على الكبيسي، إن الدوحة تعتزم ضخ مزيد من الاستثمارات في السودان.

وأعرب السفير القطري خلال لقاء مع وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، أمس الأحد، عن رغبة قطر في تعزيز التعاون مع السودان في كل المجالات، وتبادل الدعم في المحافل الدولية.

وأضاف أن الدوحة ستقوم بمزيد من الاستثمارات بالسودان في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة، وستشجع القطاع الخاص القطري على الاستثمار في السودان في كافة المجالات، دون أن يحدد حجم الاستثمارات المرتقبة ولا تاريخ ضخها.

وتستثمر قطر حاليا 1.5 مليار دولار في السودان، عبر 40 مشروعا في مجالات الزراعة والسياحة والعقارات، وفق بيانات سودانية رسمية.

وتعتبر الاستثمارات السعودية هي الأكبر بين الاستثمارات الخليجية في السودان بقيمة 11 مليار دولار، بحسب البيانات السودانية.

المصدر: وكالات