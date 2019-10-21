إيران تستنكر استضافة البحرين وفدا إسرائيليا في مؤتمر المنامة

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي دعوة البحرين وفدا من إسرائيل لزيارتها.

إقرأ المزيد

وقال موسوي، اليوم الاثنين، إن مؤتمر الأمن البحري في المنامة مصيره الفشل، ولن يؤثر على نفوذ إيران، معربا عن أسفه لـ"تطبيع" البحرين علاقاتها مع إسرائيل.

وأضاف: "استضافة إسرائيل في قمة المنامة أمر مؤسف لأن دولة تزعم أنها إسلامية تستدعي كيانا مارس 70 سنة من الجرائم ضد الأمة العربية، وتسعى لتطبيع العلاقات معه، إن تأثير إيران في المنطقة قديم وتاريخي، ولن يكونوا قادرين على تحقيق أهدافهم مع الكيان الغاصب".

وتابع خلال مؤتمر صحفي: "نرفض مزاعم المنامة بإرسال مواد متفجرة من إيران إلى البحرين، ونعتبر ذلك ادعاءات وهمية لا أساس لها"، وشدد على أنه "يجب عليهم حل مشاكل الأمن الخاصة بهم في الداخل، ومثل هذه الاتهامات تفتقد للموضوعية ضد دولة كبيرة مثل إيران، نريد الخير لجميع بلدان المنطقة، وخاصة البحرين، إذا كانوا يريدون حسن النية والاستقرار وحسن الجوار، إيران تريد الحوار مع هذه الدول وإقامة علاقات حسنة معها".

وانطلقت في العاصمة البحرينية اليوم الاثنين "القمة العالمية للأمن البحري والجوي"، بمشاركة وفد إسرائيلي ووفود من 60 دولة.

المصدر: RT