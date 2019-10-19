يشارك وفد إسرائيلي، يوم الأحد، في مؤتمر بالبحرين، لبحث التحالف البحري الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة "لحماية الملاحة" في الخليج، بحسبما كشفته "قناة 13" العبرية، مساء اليوم السبت.

ووفقا للقناة الإسرائيلية، فإن الوفد سيكون ممثلا للخارجية الإسرائيلية، ومن غير الواضح من هي الشخصية التي سترأسه.

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ويعد اجتماع المنامة استمرارا لمؤتمر العاصمة البولندية، وارسو، الذي عقد في فبراير الماضي، بمشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ويعقد بالتعاون مع الولايات المتحدة وبولندا، ومن المقرر أن تشارك فيه 60 دولة، أبرزها السعودية والإمارات وأستراليا وبريطانيا.

والاثنين الماضي، نشر السفير البحريني في واشنطن، عبد الله آل خليفة، مقالا في صحيفة "واشنطن بوست" قال فيه إن "التحالف يأتي في وقت حرج، إذ تسببت الهجمات الأخيرة على مسارات النقل البحري الرئيسية في الخليج، وخاصة في مضيق هرمز، بتقويض سلامة الملاحة وخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة".

وفي شهر أغسطس، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن تل أبيب ستشارك في المهمة الأمنية والاستخباراتية البحرية في الخليج العربي، وقال حينها إن الحكومة تساهم في الجوانب الاستخباراتية وغيرها من المجالات بدعوى أنها "تملك القدرات والأفضلية النسبية".

وكانت واشنطن قد أعلنت أنها تسعى إلى تشكيل تحالف عسكري بداعي "حماية المياه الاستراتيجية في الخليج"، مؤكدة أنها ستوفر بموجب الخطة، سفن قيادة للتحالف العسكري وستقود جهوده للمراقبة والاستطلاع.

وفي حين تستمر الضغوط الأمريكية لـ"إنجاح" حشد عسكري حليف من أجل "تأمين" الملاحة بمضيق هرمز، جددت إيران رفضها وجود قوات أجنبية، علما أن واشنطن ودولا خليجية اتهمت في الأسابيع الماضية، طهران باستهداف سفن تجارية ومنشآت نفطية في الخليج، وهو ما نفته إيران.

المصدر: وكالات + "قناة 13" العبرية