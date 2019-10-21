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بيلوسي في زيارة غير معلنة لأفغانستان

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بيلوسي في زيارة غير معلنة لأفغانستان
Reuters
رئيسة مجلس النواب الأمريكي تقوم بزيارة غير معلنة لأفغانستان
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قامت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي وأعضاء كبار آخرون بالكونغرس بزيارة مفاجئة لأفغانستان لم يعلن عنها مسبقا.

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بيلوسي ووفدها في ضيافة العاهل الأردني
بيلوسي ووفدها في ضيافة العاهل الأردني

وقال بيان لمكتبها أمس الأحد، بعد انتهاء زيارة الوفد، إن بيلوسي سافرت إلى أفغانستان بعد توقفها في الأردن.

وأضاف البيان أنها التقت مع الرئيس الأفغاني، أشرف غني، ووزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الذي يزور أفغانستان أيضا بشكل دون سابق إعلان، بالإضافة إلى كبار القادة العسكريين والجنود الأمريكيين هناك.

ووصل إسبر إلى كابل في أول زيارة له إلى أفغانستان منذ توليه حقيبة وزارة الدفاع، وذلك في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى استئناف مفاوضات السلام مع حركة "طالبان"، والتي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليقها الشهر الماضي ردا على مقتل جندي أمريكي جراء هجوم للحركة.

المصدر: رويترز

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