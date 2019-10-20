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ترامب يتخلى عن فكرة عقد قمة "G7" في منتجعه

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ترامب يتخلى عن فكرة عقد قمة
Reuters Zachary Fagenson
نادي ترامب ناشونال دورال للغولف في ميامي عاصمة ولاية فلوريدا
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القمة المقبلة لمجموعة الدول الصناعية السبع (G7) لن تعقد في أحد نوادي الغولف التي يملكها في فلوريدا، متخليا عن قرار أثار الكثير من شبهات الفساد.

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وكتب ترامب أمس السبت على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بناء على العدائية اللاعقلانية والمجنونة للإعلام والحزب الديمقراطي، لن نأخذ بعين الاعتبار بعد الآن "نادي ترامب ناشونال دورال للغولف" في ميامي (عاصمة ولاية فلوريدا) كمكان لاستضافة قمة مجموعة السبع في 2020".

وأضاف: "سوف نبدأ فورا البحث عن موقع آخر، بما في ذلك إمكانية عقد القمة في كامب ديفيد".

وأثار تأكيد البيت الأبيض يوم الخميس لما كان ترامب قد أعلنه من قبل عن استضافة القمة في ناديه بميامي، جدلا حادا في واشنطن بين البرلمانيين والمجتمع المدني على حد سواء.

وتقدم النواب الديمقراطيون في الكونغرس يوم الجمعة بمشروع قانون يهدف لمنع ترامب من استضافة قمة مجموعة السبع في ناديه بميامي في ولاية فلوريدا.

ومنتجع "ترامب ناشونال دورال" مشروع حيوي بالنسبة لـ"منظمة ترامب" التجارية، فهو كان ذات يوم واحدا من أكبر المشاريع التي تدر الأموال عليها، لكنه يعاني منذ فترة من تدهور مالي حاد، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

المصدر: أ ف ب

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