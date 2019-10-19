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الشرطة الإسبانية تستعد لتفريق المتظاهرين في برشلونة

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الشرطة الإسبانية تستعد لتفريق المتظاهرين في برشلونة
Reuters Rafael Marchante
محتجون يتحدون عناصر الأمن في برشلونة
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توجهت الشرطة في عاصمة إقليم كتالونيا الإسباني، برشلونة، إلى أنصار استقلال الإقليم من مدريد، بطلب إخلاء الساحة وسط المدينة.

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مواجهات بين متظاهرين والشرطة في برشلونة
مواجهات بين متظاهرين والشرطة في برشلونة

ونقل مراسل وكالة "تاس" الروسية من برشلونة، مساء السبت، أن الشرطة تحشد تعزيزات أمنية إلى منطقة التظاهرة. وبعد مرور ست ساعات على بدء الاحتجاجات، استعدت الشرطة لتفريق المشاركين فيها، والذين يرددون شعارات معادية للحكومة المركزية ويرشقون عناصر الأمن بالعلب والزجاجات والبيض.

واندلعت مواجهات بين متظاهرين يرتدون أقنعة وقوات الأمن وسط برشلونة، يوم الجمعة، مع استمرار الاحتجاجات الرافضة لسجن قادة يدعون لاستقلال كتالونيا.

المصدر: تاس

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