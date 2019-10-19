رئيس المجلس الأوروبي يتلقى طلبا رسميا من جونسون لتأجيل "بريكست" حتى نهاية يناير 2020

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أنه تلقى رسالة من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تحمل طلبا رسميا لإرجاء موعد "بريكست".

وقال توسك، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر" مساء السبت: "لقد وصل طلب التأجيل. سأبدأ الآن المشاورات مع زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية الرد".

بدوره، أوضح مصدر في الحكومة البريطانية، في حديث لوكالة "رويترز"، أن جونسون طلب من توسك إرجاء "بريكست" حتى نهاية يناير 2020، فيما أشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني وجه رسالة أخرى قال فيها إنه لم يرغب في تمديد فترة انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي.

وسبق أن نقلت "رويترز" عن مسؤول مطلع في الاتحاد الأوروبي، أن جونسون وتوسك أجريا مكالمة هاتفية أبلغ فيها رئيس الوزراء البريطاني رئيس المجلس الأوروبي بأنه سيبعث له رسالة مناسبة حتى نهاية اليوم الجاري، سيطلب فيها رسميا تأجيل موعد انسحاب بريطانيا.

وقال المسؤول، حسب الوكالة: "على هذا الأساس سيبدأ توسك المشاورات مع زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن الرد. وهذه العملية قد تستغرق عدة أيام".

من جانبه، أكد توسك، في تغريدة نشرها سابقا على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أنه بحث مع جونسون التصويت في مجلس العموم البريطاني بشأن تأجيل "بريكست"، قائلا: "أنا في انتظار الرسالة".

ورفض البرلمان البريطاني، خلال جلسة استثنائية انعقدت اليوم، الموافقة على مشروع الصفقة بشأن انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي والذي تقدمت به الحكومة برئاسة جونسون.

وصادق النواب على تعديل بادر به العضو السابق في حزب العمال الحاكم، أوليفير ليتفين، ينص على الطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد "بريكست"، المحدد سابقا ليوم 31 أكتوبر، مما ألغى التصويت حول مشروع الاتفاق من الحكومة.

ويقضي التعديل بإمكانية تأجيل "بريكست" في حال عدم تمكن البرلمان من تبني كل الوثائق الضرورية لتنفيذ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وضمان عدم حدوث ذلك دون اتفاق مع بروكسل.

المصدر: RT + وكالات