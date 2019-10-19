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ماكرون يطالب جونسون بتوضيح موقف بريطانيا من "بريكست"

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ماكرون يطالب جونسون بتوضيح موقف بريطانيا من
Reuters Carlos Barria
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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اتصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر الهاتف، برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ليطلب منه توضيح موقف بلاده حول خروجها من الاتحاد الأوروبي، حسبما أورد مصدر بقصر الإليزيه.

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وقال المصدر لـ "رويترز"، مساء السبت، إن ماكرون أصر، في حديثه مع رئيس الحكومة البريطانية، على "ضرورة توضيح فوري للموقف البريطاني إزاء الاتفاق الذي تم التفاوض ووضع اللمسات الأخيرة عليه" بشأن "بريكست".

وذكر المصدر نفسه أن ماكرون أشار في حديثه مع جونسون إلى أن أي تأجيل جديد في هذا الموضوع "ليس في مصلحة أي طرف".

وفي وقت سابق السبت، قوض النواب البريطانيون خطط رئيس الوزراء بتصويت 322 منهم مقابل 306، لصالح قرار يقضي بإرجاء أي تصويت على الاتفاق حول "بريكست" إلى أن تكتمل الإجراءات القانونية المطلوبة لانسحاب المملكة من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: رويترز

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بعد اتفاق بوريس جونسون مع الأوروبيين.. برلمان بريطانيا يصوت لصالح تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي