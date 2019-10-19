أردوغان: المشكلة لا تكمن في الشعوب العربية وإنما في بعض حكامها

وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انتقادات شديدة اللهجة إلى حكومات بعض الدول العربية على خلفية إدانة الجامعة العربية للعملية التركية "نبع السلام" في شمال شرقي سوريا.

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وشدد أردوغان للصحفيين، في أعقاب لقائه ممثلين عن وسائل إعلام أجنبية في اسطنبول، أمس الجمعة، على أن تركيا "لا تضع كل العرب في كفة واحدة"، مشيرا إلى ضرورة التمييز بين الشعوب العربية وحكوماتها.

وتابع: "المشكلة لا تكمن في شعوب الدول الأعضاء في الجامعة العربية، بل في من يحكم تلك الدول"، وتابع مستغربا: "الذين أخرجوا سوريا من الجامعة العربية قبل ستة أعوام، يقترحون الآن إعادتها. كيف سنفسر هذا الأمر؟ ما الذي جرى؟ بالأمس شيء واليوم شيء آخر".

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده تستضيف نحو 3.65 مليون لاجئ عربي في أراضيها، متهما الحكومات العربية بالتقاعس عن دعم هؤلاء ماليا.

وأصدرت الجامعة العربية الأسبوع الماضي بيانا دان العملية التركية الجديدة ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا، واصفا إياها احتلالا، وتحفظت قطر والصومال على البيان.

المصدر: الأناضول