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أردوغان: من أخرجوا سوريا من الجامعة العربية يسعون لإعادتها بعد عملية "نبع السلام" يا له من تناقض

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أردوغان: من أخرجوا سوريا من الجامعة العربية يسعون لإعادتها بعد عملية
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن الذين أخرجوا سوريا من الجامعة العربية يسعون لإعادتها إلى الجامعة بعد عملية نبع السلام.، مضيفا: "يا له من تناقض!"

وأضاف أردوغان ردا على قرار الجامعة العربية بشأن عملية "نبع السلام": "تتخذون قرارات متخبطة ووفق أهوائكم بخصوص تركيا.. قراراتكم لن تقدم أو تؤخر".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده لن تتراجع عن هجوم سوريا مهما قيل.

وصرح في السياق بأنه وبحجة مكافحة تنظيم "داعش"، "رأينا الدعم المقدم لمنظمة "ي ب ك" بـ30 ألف شاحنة مليئة بالأسلحة".

وأشار إلى أن تركيا ومنذ انطلاق عملية "نبع السلام" العسكرية تعرضت لأكثر من 700 قذيفة هاون سقط بسببها 18 شهيدا و200 جريح.

وخاطب الناتو قائلا: "نحن نتعرض لاعتداء من قبل تنظيم إرهابي.. هل ستقفون إلى جانب حليفكم في الناتو أم إلى جانب الإرهابيين؟ بالطبع لا يستطيعون الإجابة".

المصدر: الأناضول

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