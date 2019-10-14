قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن الذين أخرجوا سوريا من الجامعة العربية يسعون لإعادتها إلى الجامعة بعد عملية نبع السلام.، مضيفا: "يا له من تناقض!"

#عاجل | أردوغان: إن الذين أخرجوا سوريا من الجامعة العربية، يسعون لإعادتها الى الجامعة بعد عملية نبع السلام. يا له من تناقض ! — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 14 октября 2019 г.

وأضاف أردوغان ردا على قرار الجامعة العربية بشأن عملية "نبع السلام": "تتخذون قرارات متخبطة ووفق أهوائكم بخصوص تركيا.. قراراتكم لن تقدم أو تؤخر".

#عاجل | #أردوغان(ردا على قرار الجامعة العربية بشأن عملية نبع السلام): تتخذون قرارات متخبطة ووفق أهوائكم بخصوص #تركيا.. قراراتكم لن تقدم أو تؤخر — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 14 октября 2019 г.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده لن تتراجع عن هجوم سوريا مهما قيل.

وصرح في السياق بأنه وبحجة مكافحة تنظيم "داعش"، "رأينا الدعم المقدم لمنظمة "ي ب ك" بـ30 ألف شاحنة مليئة بالأسلحة".

وأشار إلى أن تركيا ومنذ انطلاق عملية "نبع السلام" العسكرية تعرضت لأكثر من 700 قذيفة هاون سقط بسببها 18 شهيدا و200 جريح.

وخاطب الناتو قائلا: "نحن نتعرض لاعتداء من قبل تنظيم إرهابي.. هل ستقفون إلى جانب حليفكم في الناتو أم إلى جانب الإرهابيين؟ بالطبع لا يستطيعون الإجابة".

المصدر: الأناضول