جلسة تصويت تاريخية للبرلمان البريطاني اليوم

يجري البرلمان البريطاني، اليوم السبت، تصويتا حول الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الحكومة، بوريس جونسون، بشأن بريكست، وذلك قبل 12 يوما من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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وسيبدأ مجلس العموم الذي دعي للاجتماع اليوم جلسته عند الساعة 08:30 بتوقيت غرينيتش لبدء المناقشات التي يمكن أن تستمر طوال النهار.

وتحتاج الحكومة التي لا تتمتع بأغلبية في مجلس العموم، إلى 230 صوتا لإقرار الاتفاق.

ويفترض الاتفاق الذي تم انتزاعه في اللحظة الأخيرة بعد مفاوضات شاقة، أن يسمح بتسوية شروط الانفصال بعد 46 عاما من الحياة المشتركة، ما يسمح بخروج هادئ مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل.

ويرتبط نجاح الاتفاق بموافقة البرلمان البريطاني الذي تبنى موقفا متصلبا من قبل. وقد رفض النواب البريطانيون 3 مرات الاتفاق السابق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء حينذاك، تيريزا ماي، مع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد.

وبذل جونسون جهودا شاقة في الأيام الأخيرة لإقناع النواب بدعم اتفاقه، عبر إجرائه محادثات هاتفية وظهوره على محطات التلفزيون.

وقد أكد أنه "ليس هناك مخرج أفضل" من الاتفاق الذي توصل إليه لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، داعيا النواب إلى تصور عالم "تجاوز" عقبة بريكست التي تشل الحياة السياسية البريطانية منذ 3 سنوات. وقال: "أعتقد أن الأمة ستشعر بارتياح كبير".

وفي حال موافقة البرلمان البريطاني على الاتفاق، من المتوقع أن يعرض على البرلمان الأوروبي للمصادقة عليه.

ويؤكد جونسون أنه إذا رفض برلمان بلاده الاتفاق فإنه يفضل خروجا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق على طلب مهلة جديدة بعد تأجيل بريكست مرتين. لكن البرلمان أقر قانونا يلزمه بطلب تأجيل جديد من 3 أشهر.

المصدر: أ ف ب