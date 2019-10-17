جونسون واثق من تأييد البرلمان البريطاني لصفقة "بريكست" الجديدة

أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن ثقته بأن البرلمان البريطاني سيؤيد الاتفاق الجديد مع الاتحاد الأوروبي حول "بريكست".

وقال جونسون للصحفيين في أعقاب مباحثاته مع المسؤولين الأوروبيين في بروكسل، اليوم الخميس: "إنني واثق جدا من أن زملائي في البرلمان عندما سيدرسون هذا الاتفاق، سيرغبون بالتصويت لصالحه يوم السبت وخلال الأيام المقبلة".

ووصف جونسون الصفقة الجديدة بأنها "رائعة" بالنسبة إلى المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن هناك فرصة جيدة للبرلمانيين للتعبير عن "الإرادة الديمقراطية للشعب... لتحقيق بريكست".

إقرأ المزيد

ولفت رئيس الوزراء البريطاني إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه جيد بالنسبة لإيرلندا الشمالية، مؤكدا أنها ستتمكن من ممارسة التجارة بحرية مع باقي المملكة المتحدة.

واعتبر جونسون أنه لن يكون هناك أي تأجيل لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسيتم تحقيق "بريكست" في الموعد المقرر له يوم 31 أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن التأجيل لن يفيد بريطانيا ولا أوروبا، مؤكدا أنه سيعلن عن مزيد من التفاصيل بشأن التصويت على الصفقة في وقت لاحق.

المصدر: رويترز