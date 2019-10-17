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الاتحاد الأوروبي يصادق على اتفاق جديد حول "بريكست" 

أخبار العالم العربي

الاتحاد الأوروبي يصادق على اتفاق جديد حول
Reuters
قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 17 أكتوبر
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صادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتفاق جديد مع بريطانيا بشأن انسحابها من الاتحاد، ينص على خروج المملكة المتحدة منه يوم 31 أكتوبر.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره مساء الخميس عقب قمة في بروكسل، أن الدول الأعضاء فيه "صادقت على الاتفاق بشأن شروط انسحاب بريطانيا"، مع تحديد موعد دخوله حيز التنفيذ يوم 1 نوفمبر في حال صادق البرلمان البريطاني على جميع الوثائق الضرورية في الوقت المناسب.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، في تصريح صحفي أدلى به بعد القمة، المصادقة على الاتفاق، مضيفا: "نحن قريبون جدا من المرحلة النهائية".

وقال توسك إن الاتفاق الجديد آمن بالنسبة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 المتبقية، مشيرا إلى أنه يضمن وحدة السوق الأوروبية.

وشدد توسك على أن أبواب الاتحاد الأوروبي ستكون مفتوحة دائما أمام بريطانيا حال اتخاذها قرارا بالعودة إلى حضنه.

من جانبه، قال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، إن ما تم الاتفاق عليه هو أكثر من صفقة، حيث يوفر الوضوح القانوني للمشاكل التي برزت بسبب "بريكست".

وبين يونكر أن الاتفاق الجديد يضمن السلام والاستقرار في الجزيرة الإيرلندية وكذلك في سوق الاتحاد الأوروبي، مفيدا بأن الصفقة تنص على مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية عام 2020.

المصدر: وكالات

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