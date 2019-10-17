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بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق جديد حول بريكست

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بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق جديد حول بريكست
Reuters ZUZ
بوريس جونسون
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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن بلاده توصلت لـ "اتفاق جديد عظيم" حول بريكست مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس.

وأضاف جونسون "الآن على البرلمان أن يتم إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول يوم السبت حتى نتفرغ لأولويات أخرى مثل تكلفة المعيشة، الخدمات الصحية، الجرائم العنيفة، والبيئة".

من جهته، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، عن توصل الطرفين للاتفاق الجديد، مضيفا أنه "عندما تكون هناك إرادة يكون معها الاتفاق، ولدينا الآن اتفاق! إنه اتفاق عادل ومتوازن بالنسبة للاتحاد الأوروبي وللملكة المتحدة، كما أنه دليل على التزامنا بإيجاد الحلول".

في المقابل، قال رئيس حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، إنه "غير سعيد بهذا الاتفاق".

المصدر: "رويترز" + "تويتر"

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