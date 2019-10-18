البيت الأبيض يعترف بـ"ذنب ترامب"

اعترف البيت الأبيض بأن دونالد ترامب ربط منح مساعدات مقررة لأوكرانيا باعتبارات تتعلق بالسياسة الداخلية الأمريكية، وقدم بذلك حججا جديدة للديمقراطيين الذين يسعون لعزل الرئيس.

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وأثار كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مالفاني، مفاجأة بإطلاقه هذا الاعتراف خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، قبل انعقاد قمة مجموعة الدول السبع الكبار.

وقال مالفاني: "نحن نقوم بهذا الأمر دائما في السياسة الخارجية"، مؤكدا على أنه "عليكم تخطي ذلك، لا بد أن يكون هناك تأثير سياسي في السياسة الخارجية".

وكان ترامب قد طلب في نهاية يوليو من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إجراء تحقيق حول نشاطات جو بايدن (المنافس المرتقب لترامب في الانتخابات القادمة) وأعمال ابنه هانتر بايدن في أوكرانيا. وكانت إدارة ترامب قد جمدت في الشهر نفسه مساعدة عسكرية بقيمة نحو 400 مليون دولار مخصصة لأوكرانيا.

ويشكل هذا القرار لب التحقيق الذي فتحه قبل 3 أسابيع البرلمانيون الديمقراطيون، في إطار سعيهم لعزل الرئيس الجمهوري ترامب. وهم يريدون أن يحددوا ما إذا كان ترامب قد استغل منصبه لأغراض شخصية، خصوصا عبر تجميد أموال لإجبار كييف على فتح تحقيق في النشاطات المالية المشبوهة لجو بايدن وابنه هانتر في أوكرانيا.

ويؤكد ترامب أنه لم يمارس "أي ضغط" على زيلينسكي، وأن المساعدة تم تجميدها خلال فترة تقييم المساعدات التي يقدمها إلى أوكرانيا شركاؤها الغربيون الآخرون.

المصدر: أ ف ب