نائب أردوغان: لقد انتصرنا

علق فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الاتفاق التركي الأمريكي الذي تم بموجبه تعليق عملية "نبع السلام" بشمالي سوريا.

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وقال أوقطاي في تغريدة نشرها فجر اليوم الجمعة، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "لقد فازت تركيا بقوتها في الميدان، واستراتيجيتها على طاولة المفاوضات، والموقف الحاسم لقائدنا رجب طيب أردوغان".

وتوصلت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي وخالية من قوات الأكراد، ورفع العقوبات عن أنقرة، واستهداف العناصر الإرهابية.

جاء ذلك في بيان مشترك يضم 13 مادة، حول شمال شرق سوريا، عقب مباحثات بين أردوغان، ومايك بينس نائب الرئيس الأمريكي، وأخرى بين وفدي البلدين.

وذكر البيان، أن تركيا والولايات المتحدة تؤكدان على علاقاتهما كعضوين وثيقين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وأن الولايات المتحدة تتفهم هواجس تركيا الأمنية المشروعة حيال حدودها الجنوبية.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة "الجيش الوطني السوري" الموالي له، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال شرقي سوريا، لتطهيرها من عناصر "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، حسب ما أعلنته أنقرة.

المصدر: الأناضول