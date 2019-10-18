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بعد تعليق عملية "نبع السلام".. حمد بن جاسم ينتقد موقف الجامعة العربية!

أخبار العالم العربي

بعد تعليق عملية
Reuters Murad Sezer
بلدة رأس العين السورية كما ترى من الحدود التركية، 16 أكتوبر 2019
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انتقد رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم، جامعة الدول العربية بسبب موقفها من عملية "نبع السلام"، بعد توصل تركيا وأمريكا لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال سوريا.

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وقال بن جاسم اليوم الجمعة على صفحته الرسمية في موقع "تويتر": "ها قد اتفقت تركيا وأمريكا بخصوص الشريط الحدودي، ويتضح من ذلك للأسف الشديد ضحالة التقديرات العربية والبيان الصادر من الجامعة، التي لم يعد لها مصداقية لا في الشارع العربي ولا العالمي ولا حتى من المجتمعين أنفسهم، والسبب أنها لم تعالج قضاياها الأساسية في العالم العربي، ولست بصدد تعدادها".

وتابع: "ناهيك عن عدم العدالة والمصداقية في أن تكون حكم في أي خلاف عربي، والسبب أنها تبني سياستها بأسلوب غير واقعي، ويتضح الآن أن دخول تركيا إلى الشريط الحدودي كان بموافقة أمريكية روسية إيرانية سورية".

يأتي ذلك بعد ساعات من محادثات أجراها نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفقا خلالها على تعليق عملية نبع السلام لمدة 120 ساعة ليتم خروج وحدات حماية الشعب من المنطقة الآمنة.

وأطلقت تركيا يوم 9 أكتوبر، وسط معارضة وانتقادات واسعة من قبل السلطات السورية وحكومات كثير من الدول العربية والغربية، عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا، "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن في إطار حملة الحرب على تنظيم "داعش".

المصدر: RT

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