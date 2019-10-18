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أردوغان: العملية العسكرية شمالي سوريا ستستأنف فورا إذا تم الإخلال بالاتفاق

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العملية العسكرية ستستأنف فورا في شمال سوريا حال عدم تطبيق أي بند من الاتفاق، موضحا أن الهدف منها إبعاد "التنظيمات الإرهابية" عن الحدود التركية.

وقال الرئيس التركي في كلمة اليوم الجمعة إن تركيا نبهت مرارا حلفاءها بشأن خطر حزب العمال الكردستاني، "لكنهم لك يقوموا بأي شيء فتصرفنا بمفردنا".

وأضاف أن العملية العسكرية في شمال سوريا جاءت نتيجة لتعرض تركيا لتهديدات على مدى سنوات.

وأكد أردوغان أن أنقرة دعمت دائما الحراك الدبلوماسي وستبقى كذلك بشأن الأزمة السورية.

وقال إن الجانب الأمريكي سيشرف على إخلاء "المنطقة الآمنة" وسحب أسلحة الأكراد وتدمير تحصيناتهم.

المصدر: وكالات

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