الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات ضد تركيا على خلفية أعمال التنقيب قبالة سواحل قبرص

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات ضد تركيا، على خلفية ما تقوم به سفنها من عمليات تنقيب قبالة سواحل قبرص تعتبرها أوروبا غير قانونية.

وأكد قادة الاتحاد الأوروبي مساندتهم ووقوفهم إلى جانب قبرص ورفضهم لعمليات التنقيب، التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية لقبرص.

بدورها دانت قبرص إرسال تركيا لسفينة التنقيب العائمة "ياووز" لإجراء عمليات حفر جديدة في السواحل القبرصية.

هذا وكان وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، قد أعلن في وقت سابق أن السفينة "ياووز" ستبدأ بالتنقيب عن الغاز شرقي المتوسط.

وأكد الوزير أن "ياووز" وصلت إلى موقعها في "بضر غوزال يورت-1" في شرقي المتوسط، وأنهت التحضيرات للبدء بالتنقيب، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع منع تركيا من القيام بنشاطاتها هناك.

المصدر: نوفوستي