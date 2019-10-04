ذكرت أنقرة أن سفينة "ياووز" التركية ستبدأ مرحلة جديدة من أعمال التنقيب عن الغاز والنفط في منطقة شرق المتوسط جنوبي قبرص، يوم 7 أكتوبر.

وقال مدير قسم شؤون شرق المتوسط في الخارجية التركية، كاغاتاي إرسييس، في تغريدة نشرها اليوم الجمعة عبر "تويتر"، إن المنطقة التي ستنفذ فيها سفينة "ياووز" أعمال الحفر تقع ضمن الجرف القاري لتركيا، الأمر الذي تم تسجيله لدى الأمم المتحدة.

من جانبها، اعتبرت الحكومة القبرصية أن إرسال تركيا سفينة "ياووز" إلى المنطقة، التي سبق أن حصلت نيقوسيا على ترخيص للتنقيب عن الطاقة فيها، يمثل "تصعيدا حادا" لما وصفته بانتهاكات أنقرة لحقوق جمهورية قبرص.

والخميس الماضي، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن سفينة "ياووز" تسير نحو بئر "غوزال يورت-1" لمواصلة أعمال التنقيب شرق البحر المتوسط، ومن المتوقع أن تعمل في المنطقة، حسب ما نقلته وكالة "الأناضول"، حتى يناير 2020.

وسبق أن أكدت تركيا مواصلة سفنها الثلاث، وهي "ياووز" و"فاتح" و"بربروس"، أعمال التنقيب في البحر الأبيض المتوسط، مفيدة بأن السفينة الرابعة "أوروج ريس" ستصل قريبا إلى المنطقة.

المصدر: وكالات