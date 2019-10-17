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قطر: نتعامل مع الخلاف الأمريكي الإيراني بعقلانية وعواقب أي نزاع ستطال الجميع

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قطر: نتعامل مع الخلاف الأمريكي الإيراني بعقلانية وعواقب أي نزاع ستطال الجميع
Reuters
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حذرت الخارجية القطرية من أن العالم كله سيتأثر بأي نزاع مسلح قد يندلع بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أنها تتعامل مع الخلاف بين الدولتين "بطريقة عقلانية".

وشددت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، أثناء نقاش مفتوح جرى ضمن فعاليات منتدى الأمن العالمي 2019، ردا على سؤال عن موقف الدوحة إزاء الخلاف الأمريكي الإيراني وإمكانية نشوب مواجهة عسكرية بين الدولتين، شددت على ضرورة أخذ خطوة للوراء والنظر إلى الموقف بشكل عالمي أشمل.

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وذكّرت الدبلوماسية بأن قطر وحدها تسهم بـ30% من سوق الغاز المسال على مستوى العالم، وتابعت: "لنتخيل أن تصدير الغاز توقف فجأة، فما الذي سيحدث لأسعار النفط والغاز المسال؟ ما الذي سيحدث لليابان التي تشتري من قطر 60% من احتياجاتها من الغاز المسال؟ وماذا سيحدث للمملكة المتحدة التي تعتمد على الغاز القطري بنسبة 30%؟ وماذا عن باقي الدول مثل الهند وسنغافورة والصين وكوريا الجنوبية وغيرها؟".

وحذرت الخاطر من أن عواقب وانعكاسات أي تصعيد عسكري بين واشنطن وطهران ستطال الجميع، وتابعت متسائلة: "لماذا يتم السؤال دائما عن موقف قطر في حين أن هذه قضية ستؤثر على المجتمع الدولي ككل".

في الوقت نفسه، أشارت الدبلوماسية إلى أن واشنطن وإيران تعربان بوضوح عن رغبتهما في تفادي أي تصعيد عسكري، مضيفة أنه حتى الدول الإقليمية التي كانت تعتمد حتى الآن خطابا موجها ضد إيران، غيرت موقفها بشكل ملحوظ ما إن رأت بوادر السيناريو العسكري.

وردا على سؤال عما إذا كانت قطر التي تستضيف أكبر قاعدة أمريكية في المنقطة قد طلبت من الولايات المتحدة عدم شن هجمات على إيران من أراضيها، قالت الدبلوماسية: "المسؤولون لم يقترحوا ذلك ويصعب الرد على قضايا افتراضية لم تطرح بعد".

المصدر: RT

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