المبعوث الأمريكي إلى إيران: قرار ترامب سحب قواتنا من سوريا لن يغير استراتيجية واشنطن بشأن طهران

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، برايان هوك، اليوم الأربعاء، أن قرار الرئيس دونالد ترامب، بسحب القوات الأمريكية من سوريا، لن يغير استراتيجية واشنطن بشأن إيران.

وقال هوك خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن السياسة الأمريكية تجاه إيران: "قرار الرئيس (ترامب) بصدد سوريا، لن يغير استراتيجيتنا بشأن إيران"​​​. مضيفا بأن هذا القرار لن يغير كذلك موقف إيران في سوريا.

وأضاف أنه ناقش مع المسؤولين الروس الهجوم على أكبر شركتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية السعودية "عقدت ووزير الخارجية (الأمريكي مايك بومبيو) العديد من المشاورات مع روسيا والصين بشأن التعاون في جعل الشرق الأوسط أكثر سلمية واستقرارا. عقدت شخصيا اجتماعات منفصلة مع الصين وروسيا، حيث ناقشت الهجوم في 14 سبتمبر (على أرامكو السعودية) وأهميته".

واتهم هوك إيران بمواصلة تطوير برنامجها الصاروخي، مضيفا أن طهران شرعت منذ العام الماضي "في نقل الصواريخ إلى الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط".

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وقال: "منذ العام الماضي، تقوم إيران بتوصيل صواريخ كاملة التصنيع إلى مجموعات إرهابية خاضعة للعقوبات الأمريكية في المنطقة. وتواصل إيران تطوير أنظمة الصواريخ والتقنيات ذات الصلة حصريا لنقلها إلى دماها في المنطقة".

وحذر هوك من سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط العام المقبل، بسبب انتهاء حظر الأسلحة المفروض على إيران من قبل الأمم المتحدة.

وقال هوك إن الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إمدادات الأسلحة لإيران سينتهي خلال عام، موضحا أنه "بفضل الاتفاق النووي مع إيران، ستتمكن دول مثل روسيا والصين من بيع أسلحة تقليدية لإيران. يمكن للنظام الإيراني أيضا أن يبيع الأسلحة البحرية لأي شخص. وسيؤدي ذلك إلى سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط".

المصدر: وكالات