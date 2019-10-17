إيران تكشف النقاب عن طائرة عسكرية جديدة (فيديو)

كشفت طهران، اليوم الخميس، عن طائرة عسكرية نفاثة متطورة جديدة، تحمل اسم "ياسين"، تم تصنيعها بشكل كامل في إيران.

وأكد وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، خلال مراسم إزاحة الستار عن الطائرة الإيرانية الجديدة، أن الكشف عن طائرة "ياسين"، "نموذج بارز لهزيمة العقوبات الأمريكية ورسالة واضحة للاستكبار".

ووفق ما أفاد مراسلنا، فإن طائرة "ياسين" العسكرية التدريبية الجديدة، تعمل بمحركين محليي الصنع من طراز "أوج"، وهي قادرة على الطيران حتى ارتفاع 12 كم، بسرعة 200 كلم في الساعة كحد أدنى.

ويبلغ طول الطائرة 12 مترا، بارتفاع 4 أمتار، كما تزن 5.5 طن.

من الجدير ذكره، أن إيران عملت في الآونة الأخيرة على الكشف عن عدد من صناعاتها العسكرية المحلية، من بينها طائرة "كيان" المسيرة القتالية التي تستطيع الطيران على ارتفاعات عالية ولمسافات بعيدة، ورادار "SAR" لنصبه واستخدامه في الطائرات المسيرة، وغيرها.

المصدر: RT