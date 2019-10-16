أردوغان يتراجع ويلتقي مايك بنس غدا

قال مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيلتقي نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، غدا الخميس.

وكتب ألتون تغريدة على "تويتر" قال فيها: "في وقت سابق من اليوم، أخبر الرئيس قناة سكاي نيوز أنه لن يستقبل الوفد الأمريكي الذي يزور أنقرة اليوم".

Earlier today, the President told @SkyNews that he won’t receive a U.S. delegation that is visiting Ankara today.



He does plan to meet the U.S. delegation led by @VP tomorrow — as confirmed in the below statement to the Turkish press. pic.twitter.com/vlqgzqnvEk — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 16 октября 2019 г.

وأضاف: "هو (أردوغان) يخطط لمقابلة الوفد الأمريكي الذي يرأسه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس غدا".

وكان ترامب أعلن، أمس الثلاثاء، أن نائبه مايك بنس ووزير خارجيته مايك بومبيو سيتوجهان غدا إلى تركيا للتفاوض مع رئيسها رجب طيب أردوغان حول الوضع في شمال شرق سوريا.

المصدر: "تويتر"