هتافات المعارضين توقف كلمة رئيسة هونغ كونغ أمام البرلمان مرتين

اضطرت رئيسة هونغ كونغ كاري لام لقطع خطابها السنوي اليوم الأربعاء بسبب إطلاق بعض المشرعين المعارضين صيحات استهجان غير مسبوقة عند شروعها بإلقائه أمام البرلمان.

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وكان من المقرر أن تعلن لام، التي رفضت مطالب بالتنحي، عن مجموعة مبادرات تتعلق بالملكية في مسعى لاستعادة الثقة بإدارتها بعد أكثر من أربعة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقاطع مشرعون معارضون لام بهتافات: "5 مطالب لا أقل" ما تسبب في تأجيل الاجتماع مرتين.

وأصبح التعبير أحد شعارات الحركة الاحتجاجية في إشارة إلى المطالب الخمسة الرئيسية التي تشمل الاقتراع العام وإجراء تحقيق مستقل في ما يرون أنه استخدام مبالغ فيه للقوة من قبل الشرطة في التعامل مع المظاهرات.

وكانت لام قد شرعت في التحدث بعد ساعات من إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يدعم الاحتجاجات في هونغ كونغ مما أثار انتقادات عاجلة من بكين التي اتهمت المشرعين الأمريكيين بحملهم "نوايا خبيثة" وأنهم يعملون على تقويض الاستقرار في المركز المالي الآسيوي.

واستبعدت لام تقديم أي تنازلات للمحتجين في مواجهة الاضطرابات المتصاعدة قائلة "العنف لا يجلب سوى المزيد من العنف".

المصدر: "رويترز"