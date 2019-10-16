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بكين "مستاءة بشدة" من مشروع قانون أمريكي "يدافع" عن هونغ كونغ

أخبار العالم

بكين
Reuters
الشغب في هونغ كونغ
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أعربت الصين الأربعاء عن "استيائها الشديد" بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لـ"الدفاع عن الحريات المدنية في هونغ كونغ" ودعم مثيري الشغب في هذه المدينة الصينية.

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وقال غينغ شوانغ المتحدّث باسم الخارجية الصينية: "نعبّر عن استيائنا الشديد ومعارضتنا القوية لإصرار مجلس النواب الأمريكي على تمرير ما يسمى بقانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ".

وأضاف: "ندعو الولايات المتحدة إلى الكف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين".

وهذا المشروع لا يزال بحاجة لإقراره في مجلس الشيوخ كي يصادق عليه الرئيس دونالد ترامب ويصبح ساريا، ينص على فرض عقوبات على أي مسؤول يقوّض "الحريات الأساسية" في هذه المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وتهز هونغ كونغ منذ ثلاثة أشهر تظاهرات تزداد عنفا، حيث يندد المحتجون بهيمنة بكين المتزايدة على شؤون هونغ كونغ وبتصرفات قوات الشرطة.

وبدأت التظاهرات في يونيو احتجاجا على مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين للسلطات المركزية في بكين، ورغم تخلي السلطات عن المشروع في بداية سبتمبر رفع المحتجون سقف مطالبهم وزادوا من أعمال الشغب.

وتتمتع المدينة بحقوق خاصة بموجب اتفاق تسليمها من بريطانيا إلى الصين عام 1997، بينها الاحتفاظ باقتصاد رأسمالي، وقضاء مستقل.

المصدر: "أ ف ب"

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