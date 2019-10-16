"لو فيغارو": إيران تحتجز فرنسيا ثانيا

أفادت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، بأن إيران تحتجز مواطنا فرنسيا ثانيا منذ الصيف، الأمر الذي من المرجح أن يعقد جهود فرنسا لنزع فتيل التوتر بين الولايات المتحدة وطهران.

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من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن رولان مارشال وهو باحث كبير في جامعة "سيانس بو"، محتجز في إيران لكنهما أحجما عن ذكر المزيد من التفاصيل نظرا لحساسية المسألة.

ومارشال هو زميل للباحثة الفرنسية فاريبا عادلخاه التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية وتحتجزها إيران منذ يونيو.

وقالت إيران في 4 أكتوبر إن دعوة فرنسا للإفراج عن فاريبا عادلخاه (60 عاما) يعد تدخلا في شؤونها الداخلية ولن يسهم في حل المسألة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن عدلخاه، الأكاديمية المختصة في علم الإنسان والباحثة في معهد الدراسات السياسية بباريس، اعتقلت للاشتباه بتجسسها.

ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتوسط بين إيران والولايات المتحدة في ظل تزايد حدة التوتر بين الجانبين في الشهور الماضية.

المصدر: "رويترز"