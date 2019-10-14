بالفيديو.. تركيا تنشر مشاهد استهداف قاذفاتها شاحنة أسلحة كردية

نشرت وزارة الدفاع التركية على حسابها في تويتر فيديو لاستهداف قواتها في شمال شرق سوريا شاحنة قالت إنها تابعة لـ"قسد".

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وحسب ما نشرته وزارة الدفاع التركية، نفذ العملية سلاح الجو التركي، الذي دمر شاحنة أثناء تزويدها مقرا بالذخيرة والأسلحة.

وأشارت الوزارة إلى أن "طائرات دون طيار راقبت تحركات الشاحنة قبل أن تنفذ المقاتلات الحربية هجمتها وتقضي على "إرهابيين كانوا ينوون استهداف المدنيين الأتراك".

Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG’li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA’larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi. 🇹🇷#MSB#TSK#BarışPınarıHarekatıpic.twitter.com/zYYnGGYo9D — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) ١٤ أكتوبر ٢٠١٩

المصدر: "الأناضول"