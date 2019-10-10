المقداد: أردوغان كاذب وسيحاسبه التاريخ على كل ما ارتكبه من جرائم بحق الشعب السوري

قال نائب وزير الخارجية السوري، ​فيصل المقداد، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كاذب سيحاسبه التاريخ على كل ما ارتكبه من جرائم وما زال يرتكبها بحق الشعب السوري.

وأضاف المقداد "أن أردوغان مجرم قاتل فتح حدود تركيا أمام أكثر من مئة وسبعين ألف إرهابي لكي يمارسوا القتل والإرهاب في جميع أنحاء سوريا".

وصرح بأنه "لولا الجرائم التي اقترفها النظام التركي بحق سوريا لما كان هاجر مواطن سوري واحد لا إلى تركيا ولا إلى غيرها"، متابعا القول: "لو كان الجيش السوري موجودا في تلك المنطقة لما كان حدث ما حدث".

وأكد نائب الوزير على أن الجيش السوري سيواجه كل التحديات التي تواجهها سوريا كما فعل بالأمس واليوم وسيفعل غدا، مبينا أن الدولة السورية كانت وما زالت حريصة على كل مواطنيها وعلى عودتهم دون قيد أو شرط إلى أرضهم.

وأفاد الدبلوماسي السوري بأن "السؤال المطروح هو عندما تشكل تركيا تلك المنطقة ما الذي سيحل بسكان هذه المناطق الأصليين وبالبنى التحتية في هذه المنطقة؟".

المصدر: RT