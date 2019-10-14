أكار: لدينا صور وفيديو تثبت إخلاء الوحدات الكردية لسجن فيه عناصر من داعش

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الاثنين، أن أنقرة تملك صورا ومقاطع فيديو تثبت إقدام مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية على إخلاء سجن من إرهابيي "داعش" شمال سوريا.

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ونشرت وكالة أنباء "الأناضول" صورا لسجن في مدينة تل أبيض، خال من عناصر "داعش"، إثر إطلاق سراحهم من قبل وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها تركيا منظمة إرهابية، مشيرة إلى أن "السجن الذي كانت تستعد تركيا للإشراف عليه، بموجب التفاهم مع الجانب الأمريكي عقب طرد الإرهابيين من تل أبيض، تبين أنه خال".

وبحسب الوكالة فقد "أخلى الإرهابيون السجن بشكل تام من جميع السجناء، وبدت أبواب المبنى المحاط بجدارن عالية، مفتوحة، بشكل ملفت للأنظار، كما أظهرت المشاهد مخلفات عناصر "ي ب ك/ بي كا كا" في السجن، تضمنت صور زعيم التنظيم، وملفات متنوعة".

الأناضول

ويأتي تصريح وزير الدفاع التركي، عقب تغريدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتبر فيها أن القوات الكردية في شمال شرق سوريا ربما تفرج عن الأسرى من تنظيم "داعش" لدفع الولايات المتحدة إلى التدخل في المنطقة في ظل العملية التركية.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 أكتوبر، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة "داعش".

المصدر: "الأناضول"