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اختبار فاشل لطائرة ضاربة أمريكية مسيرة

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اختبار فاشل لطائرة ضاربة أمريكية مسيرة
Senior Airman Joshua Hoskins / wpafb.af.mil
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تعرضت طائرة XQ-58A Valkyrie الأمريكية المسيرة لأضرار أثناء هبوطها خلال اختبارات خضعت لها في ولاية أريزونا جنوبي البلاد، حسب بوابة The Drive نقلا عن بيان للقوات الجوية الأمريكية.

ووقع الحادث أثناء هبوط الطائرة على المدرج، ويرجح أن أسباب الفشل تعود إلى الرياح القوية وعطل في نظام الهبوط.

وفي تعليق صدر عن الشركة المصنعة Kratos على الحادث، قالت إن "خطأ حدث في النموذج الأولي لنظام امتصاص الصدمات، الذي استخدم في السلسلة الأولية من الاختبارات، ولم يكن مخصصا للاستخدام التشغيلي النهائي، ما أدى إلى تلفه أثناء الهبوط".

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وتم تطوير XQ-58A Valkyrie في مختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية بالتعاون مع Kratos، بهدف مرافقة المقاتلات من الجيل الخامس من طراز F-35.

المصدر: "نوفوستي"

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