 
مباشر

جونسون يدعو أردوغان لوقف العملية العسكرية في سوريا

أخبار العالم

جونسون يدعو أردوغان لوقف العملية العسكرية في سوريا
Reuters POOL
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mj2f

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معارضة لندن للعملية العسكرية التركية بشمال سوريا، ودعاه لوقفها.

وجاء في بيان للمتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، صدر في أعقاب المكالمة الهاتفية، اليوم السبت، أن جونسون أعرب عن "قلقه العميق إزاء العملية العسكرية المستمرة بشمال سوريا، والتي قال إن من شأنها أن تزيد من سوء الوضع الإنساني في سوريا وتقوض التقدم الذي تم إحرازه في محاربة تنظيم "داعش".

إقرأ المزيد
تركيا تعلن رفضها مقترحا أمريكيا للوساطة مع قوات سوريا الديمقراطية
تركيا تعلن رفضها مقترحا أمريكيا للوساطة مع قوات سوريا الديمقراطية

وأكد جونسون أن تركيا تعتبر "شريكا مهما" لبريطانيا وحليفا ضمن حلف الناتو، مشيدا بدور تركيا في محاربة "داعش" ودعم اللاجئين السوريين، لكنه "أشار بوضوح إلى أن بريطانيا لا يمكنها تأييد العملية العسكرية التركية".

ودعا جونسون الرئيس التركي إلى وقف العملية العسكرية والدخول في الحوار، مؤكدا استعداد لندن والشركاء الدوليين لدعم مفاوضات تهدف إلى تحقيق هدنة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في الفلبين.. مباركة الحيوانات الأليفة بالماء المقدس في الكنيسة