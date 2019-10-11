وزير الدفاع الأمريكي: لا نسعى للصراع مع إيران لكن نحتفظ بحق الرد على أي تهديدات
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- وزير الدفاع الأمريكي: العمليات العسكرية التركية في سوريا تقوض الاستقرار في المنطقة.
- وزير الدفاع الأمريكي : الغزو التركي لشمال شرق سوريا يضع علاقاتنا مع تركيا على المحك.
- وزير الدفاع الأمريكي : تحدثت مع بن سلمان ونحاول حماية السعودية وسنرسل منظومات و 3 آلاف جندي.
- وزير الدفاع الأمريكي : لم نتخل عن الأكراد وحاولنا منع العملية التركية.
- وزير الدفاع الأمريكي : سننشر أسرابا من المقاتلات في السعودية بالإضافة إلى أنظمة دفاعية.
- رئيس هيئة الأركان الأمريكي: "قسد" تحرس سجناء "داعش" وقواتنا لا تزال في المنطقة
- رئيس هيئة الأركان الأمريكي: الهدف من إرسال القوات الأمريكية إلى السعودية هو ردع التهديدات الإيرانية.
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