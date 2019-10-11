وزير الدفاع الأمريكي: لا نسعى للصراع مع إيران لكن نحتفظ بحق الرد على أي تهديدات

- وزير الدفاع الأمريكي: العمليات العسكرية التركية في سوريا تقوض الاستقرار في المنطقة.

- وزير الدفاع الأمريكي : الغزو التركي لشمال شرق سوريا يضع علاقاتنا مع تركيا على المحك.

- وزير الدفاع الأمريكي : تحدثت مع بن سلمان ونحاول حماية السعودية وسنرسل منظومات و 3 آلاف جندي.

- وزير الدفاع الأمريكي : لم نتخل عن الأكراد وحاولنا منع العملية التركية.

- وزير الدفاع الأمريكي : سننشر أسرابا من المقاتلات في السعودية بالإضافة إلى أنظمة دفاعية.

- رئيس هيئة الأركان الأمريكي: "قسد" تحرس سجناء "داعش" وقواتنا لا تزال في المنطقة

- رئيس هيئة الأركان الأمريكي: الهدف من إرسال القوات الأمريكية إلى السعودية هو ردع التهديدات الإيرانية.