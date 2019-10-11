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رويترز: واشنطن سترسل آلاف الجنود الإضافيين إلى السعودية في أعقاب الهجوم على "أرامكو"

أخبار العالم العربي

رويترز: واشنطن سترسل آلاف الجنود الإضافيين إلى السعودية في أعقاب الهجوم على
Reuters /FW1F/David Evans
منشآت شركة أرامكو المتضررة من هجوم 14 سبتمبر
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أفادت وكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة سترسل آلاف الجنود الإضافيين إلى السعودية في أعقاب الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية في 14 سبتمبر المنصرم.

وقالت الوكالة إن المصدر الذي أكد خبر إرسال الجنود لم يحدد عددهم بالضبط، غير أنه أشار إلى أن العدد يتوقع أن يكون بالآلاف.

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وأكد البنتاغون في بيان له نشر عدد كبير من القوات بالسعودية يشمل "مجموعات للدفاع الجوي ومجموعات قتالية".

وتعرضت منشآت شركة "أرامكو" السعودية في 14 سبتمبر الماضي لهجوم أدى إلى انخفاض إنتاجها بنحو النصف، إلى نحو 5.7 مليون برميل يوميا.

المصدر: "رويترز"

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