مجهولة تقتحم مؤتمرا صحفيا لزيلينسكي

اندفعت امرأة مجهولة، تجاه رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، خلال مؤتمره الصحفي. وقامت قناة "112 أوكرانيا"، ببث مباشر للحدث على YouTube.

وفي اللقطات المنشورة، ظهرت المرأة في الطابق الأول من سوق "فود ماركت" بكييف، حيث جرى الحدث، وكانت تخاطب زيلينسكي بصوت عال، فيما راقب الرئيس الأوكراني بنفسه ما يحدث من الشرفة.

وقالت السيدة الأوكرانية، إنها تتعرض للسرقة في مدينتها، وتحدثت عن مشاكل تواجهها في مجال السكن، ووجهت اتهامات ضد رئيس عمدة مدينة دنيبر بوريس فيلاتوف.

ونتيجة لذلك، اضطر زيلينسكي لوقف حديثه مع وسائل الإعلام، وقال رئيس أوكرانيا: "لا علاقة لي بالسيد فيلاتوف. (...) أين يسرقونك؟".

فردت عليه السيدة: "لقد أخذت رقم هاتفي، لكن حتى الآن لم يتغير شيء".

وبعد ذلك، وعد رئيس أوكرانيا بحل مشكلتها، مضيفا أنه لا يمكنه "الاتصال بالهاتف مع ملايين الأوكرانيين".

المصدرك لينتا رو