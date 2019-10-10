زيلينسكي: يجب أن ألتقي بوتين إذا أردنا إنهاء الحرب

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أهمية عقد لقاء ثنائي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرا مع ذلك إلى أن مثل هذا اللقاء ليس على الأجندة حاليا.

وقال زيلينسكي خلال "ماراثون صحفي" يجري اليوم الخميس في كييف على مدى عدة ساعات:

لقاءاتنا ممكنة بصيغتين – إما بصيغة (رباعية) "نورماندي" أو كلقاء مباشر مع الرئيس الروسي. لا أحد يتحدث عن اللقاء المباشر، لأن الجميع يعارضونه. لا أدري (ما إذا كان مثل هذا اللقاء ممكنا)، لا أستطيع الإجابة حاليا. لكن أعرف شيئا واحدا، هو أن هذا اللقاء يجب أن يحصل إذا أردنا إنهاء الحرب.

وأشار زيلينسكي إلى وجود عدة خيارات فيما يخص موعد لقاء رباعية نورماندي، لكن لا يمكن إعلان موعد محدد للاجتماع إلا بعد التوصل إلى اتفاق عليه مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس بوتين.

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وشدد زيلينسكي على أن مصير مثل هذا الاجتماع مرهون بإنجاز عملية فصل القوات والمعدات العسكرية في منطقتي بتروفسكويه وزولوتويه على خطوط التماس بين الجيش الأوكراني وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

كما أكد زيلينسكي استعداده لمواصلة الاتصالات المباشرة مع بوتين من أجل تنفيذ مزيد من العمليات الإنسانية لتبادل الأسرى والمحتجزين بين روسيا وأكرانيا، بعد عملية من هذا النوع شملت تبادل 35 شخصا من كل طرف مطلع الشهر الماضي.

وأجرى زيلينسكي عدة مكالمات هاتفية مع بوتين، بحثا خلالها التحضيرات لهذه الصفقة ومسائل تسوية الأزمة الأوكرانية بشكل عام.

من جانبها، أشارت الخارجية الروسية في وقت سابق إلى أنه لا جدوى من الحديث عن عقد اجتماع بصيغة نورماندي دون تحقيق فصل القوات في بتروفسكويه وزولوتويه، لأن مثل هذا الاجتماع يجب أن لا تكون غايته لقاء من أجل اللقاء فقط.

المصدر: وكالات