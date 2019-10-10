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وزارة الدفاع التركية تقول إنها سيطرت على أهداف حددتها في شمال شرق سوريا

بمناسبة المعركة.. تشاووش أوغلو يظهر في زي عسكري!

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بمناسبة المعركة.. تشاووش أوغلو يظهر في زي عسكري!
instagram.com/mevlutcavusoglu
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فيما انطلقت رسميا عملية الجيش التركي شمالي سوريا، نشر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على حسابه في "إنستغرام" صورة شخصية بالزي العسكري.

ورأت وسائل إعلام تركية أن رئيس الدبلوماسية التركية أراد بذلك توجيه رسالة دعم لجيش بلاده في عمليته ضد مواقع "وحدات حماية الشعب" و"حزب الاتحاد الديمقراطي" شرقي نهر الفرات.

وأرفق تشاووش أوغلو صورته العسكرية بمقطع حماسي من قصيدة للشاعر التركي المعروف نامق كمال يقول: "هيبة أجدادنا معروفة من قبل العالم كله، لا تعتقد أن الفطرة تتغير، فهذه الدماء هي ذات تلك الدماء".

المصدر: ترك برس

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