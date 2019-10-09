خامنئي: امتلاك أسلحة نووية حرام

أكد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أن بلاده ورغم امتلاكها القوة على تصنيع سلاح نووي، إلا أنها قررت وبكل حزم وانطلاقا من التعاليم الإسلامية تحريم استخدام هذا النوع من السلاح.

وقال خامنئي، صباح اليوم الأربعاء: "لاداعي لننفق الأموال على إنتاج وتخزين سلاح يحرم استخدامه بتاتا".

نحن قررنا بحزم وشجاعة عدم المبادرة إلى تصنيع السلاح النووي وامتلاكه رغم استطاعتنا ذلك لحرمة هذه الأمور وفق التعاليم الإسلامية ونعتبر استخدامه حراماً. لماذا نصنّع ونمتلك شيئاً يحرم علينا استخدامه؟ حتى لو امتلكنا يوماً ما سلاحاً نوويّاً لكان من المحتّم أننا لن نستخدمه. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) 9 октября 2019 г.

وأكد خامنئي على ضرورة دمج العلم بالثقافة الإنسانية السليمة، وبما يتيح للبشرية الانتفاع من المناهل الحقيقية للعلوم والمعرفة، مشيرا إلى أن "التقنية النووية الهامة والمفيدة للغاية، إذا امتزجت بثقافة الغطرسة السقيمة، ستؤدي إلى إنتاج القنبلة النووية التي تشكل خطرا جسيما على العالم والإنسانية جمعاء".

وجاءت تصريحات المرشد الإيراني الأعلى خلال استقباله، مجموعة من الشباب الفائزين بميداليات في مسابقات الأولمبياد العلمية الوطنية والدولية، إلى جانب أعضاء المنتخب الوطني بالكرة الطائرة للشباب الفائز ببطولة العالم الأخيرة.

وأشاد المرشد الأعلى بالإنجازات التي حققتها إيران في مجال تقنية النانو، قائلا: "نتوقع حاليا منكم كنخب شبابية ومن الأجيال القادمة أن تكتشفوا مئات النماذج المماثلة بالنانو والظواهر العلمية المجهولة في مجال التقنيات".

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية