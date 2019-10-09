ماكرون يلتقي متحدثة باسم "قسد"

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الرئيس الفرنسي اجتمع أمس مع متحدثة باسم "قوات سوريا الديمقراطية"، وأشار إلى قلق فرنسا من عملية عسكرية تركية مرتقبة شمال شرقي سوريا.

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وقال مكتب الرئيس الفرنسي في بيان، اليوم الأربعاء، إن باريس أرادت من اللقاء الذي جمع ماكرون مع المتحدثة باسم قوات سوريا الديموقراطية، جيهان أحمد، أن تُظهر تضامن فرنسا مع "قسد" في قتالها ضد تنظيم "داعش" في المنطقة.

وأضاف مكتب ماكرون أن الاجتماع كان أيضا فرصة للتأكيد مجددا على أن فرنسا لا تزال "قلقة للغاية" من احتمال القيام بعملية عسكرية تركية في سوريا.

وتقول تركيا إنها مستعدة للتقدم إلى شمال شرقي سوريا الآن، بعدما بدأت الولايات المتحدة في سحب قواتها من الحدود التركية- السورية، في تحول سياسي مفاجئ من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاقى انتقادات على نطاق واسع في واشنطن على اعتباره "خيانة للأكراد"، حلفاء أمريكا.

المصدر:" رويترز"