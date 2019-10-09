أردوغان يجري محادثات هاتفية مع بوتين حول العملية العسكرية في سوريا

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العملية العسكرية المرتقبة، شمال شرقي سوريا.

وقالت الرئاسة في بيان إن أردوغان أبلغ بوتين خلال الاتصال أن التوغل التركي سيسهم في السلام والاستقرار في سوريا، وسيمهد الطريق أمام الحل السياسي في البلاد.

يأتي ذلك، في وقت أعلنت تركيا أن تركيا ستبلغ كل البلدان ذات الصلة بعملياتها شمال شرقي سوريا بما في ذلك الحكومة السورية.

من جهة أخرى، دانت وزارة الخارجية السورية بشدة عزم تركيا تنفيذ عملية عسكرية داخل أراضي سوريا، واعتبرت أن ذلك سيفقد أنقرة دور الضامن في عملية أستانا ويوجه ضربة قاصمة للعملية السياسية برمتها.

وكانت تركيا أعلنت استكمال استعداداتها لشن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية، واستقدمت تعزيزات عسكرية إلى الحدود.

المصدر: "رويترز"