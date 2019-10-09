كارداشيان توجه رسالة للناشطة البيئية غريتا تونبري

كالت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، المديح للناشطة السويدية المناصرة لقضايا المناخ، غريتا تونبري، ووصفتها بأنها "شجاعة ومذهلة"، وتشاطرها مخاوفها بشأن تغير المناخ.

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وقالت كارداشيان (38 سنة) إنها ترغب في تناول العشاء مع تونبري، التي قالت لزعماء العالم في افتتاح مؤتمر بالأمم المتحدة الشهر الماضي إنهم سرقوا طفولتها "بكلمات جوفاء".

وأضافت كارداشيان أمس الثلاثاء في مقابلة حصرية مع وكالة "رويترز" خلال زيارة إلى أرمينيا: "تونبري فتاة مذهلة جسورة بها من الشجاعة ما يجعلها تقف أمام هؤلاء الكبار الذين يمكن أن يبثوا الرعب في النفوس. نحتاج أن نكون بمثل هذا الانفتاح والصدق".

وأكدت نجمة تلفزيون الواقع، التي كانت تحضر المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات في يريفان عاصمة أرمينيا، على أن "تغير المناخ مشكلة خطيرة".

وأبدت أيضا رغبتها في التحدث مع والدي تونبري، وفي أن تشاركها أفكارها باعتبارها من المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت: "التحدث على منصة كبيرة يستجلب الكثير من الآراء والشخصيات المختلفة، فكيف يتعاملان (الأبوان) مع الأمر".

وينحدر أسلاف كارداشيان من أرمينيا. وتضمنت زيارتها أيضا تعميد ثلاثة من أطفالها الأربعة في كاتدرائية إتشميادزن الرئيسية.

وكانت ابنتها الكبرى نورث قد عُمدت عام 2015 في الكنيسة الأرمنية في القدس.

المصدر: رويترز