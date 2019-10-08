تحطم مقاتلة "إف 16" تابعة للقوات الجوية الأمريكية غرب ألمانيا

قالت محطة "إس.دبليو.آر" العامة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن طائرة حربية من طراز "إف 16" تحطمت فوق منطقة غير مأهولة بالسكان قرب مدينة ترير بغرب ألمانيا.

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وأضافت القناة نقلا عن الشرطة أن الطيار تمكن من القفز بسلام، مشيرة إلى أن كميات ضخمة من وقود الطائرة تسرب في مكان تحطمها.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الألمانية إن الطائرة الحربية التي تحطمت قرب مدينة ترير بغرب ألمانيا في وقت سابق اليوم الثلاثاء تابعة للقوات الجوية الأمريكية.

المصدر: "رويترز"