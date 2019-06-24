تحطم مقاتلتين في شمال ألمانيا ونجاة الطيارين

أعلن سلاح الجو الألماني أن مقاتلتين من طراز "يوروفايتر تايفون" تحطمتا اليوم الأحد جراء تصادمهما في شمال البلاد.



وذكر سلاح الجو أن كلا الطيارين تمكنا من النجاة في الحادث إذ قفزا من طائرتيهما بالمظلة، قبل ثوان من وقوع التصادم.

وأفادت إذاعة Ostseewelle المحلية بأن الحادث وقع في محيط بحيرة موريتز على بعد نحو 120 كلم عن العاصمة برلين.

#Breaking: Just in - Reports of that Two Eurofighter jets have crashed into each other, over northern Fleesensee lake near the town of Malchow in #Germany. pic.twitter.com/ube4XoWNh8 — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) June 24, 2019

ولم تصدر بعد أي تعليقات حول ملابسات الحادث.

وتؤدي مقاتلات "يوروفايتر" متعددة الأهداف من الجيل الرابع الخدمة في القوات المسلحة البريطانية والألمانية والإيطالية والإسبانية والنمساوية، وكذلك السعودية والعمانية، واستخدمت في جميع عمليات حلف الناتو تقريبا منذ عام 2003.



المصدر: وكالات