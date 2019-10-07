ترامب: بإمكاننا أن نعود ونضرب!

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يعمل على إنهاء ما وصفه بـ "حروب لا نهاية لها"، لكنه ألمح إلى أن القوات الأمريكية تستطيع العودة وشن ضربات في أي وقت، دون أن يذكر أي بلد يعني.

وكتب ترامب في حسابه على "تويتر"، اليوم الاثنين: "تم انتخابي من أجل إنهاء هذه الحروب السخيفة التي لا نهاية لها، حيث يؤدي جيشنا العظيم مهام الشرطة ليستفيد من ذلك أناس لا يحبون الولايات المتحدة".

....down, watching over a quagmire, & spending big dollars to do so. When I took over, our Military was totally depleted. Now it is stronger than ever before. The endless and ridiculous wars are ENDING! We will be focused on the big picture, knowing we can always go back & BLAST! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2019 г.

واعتبر ترامب أن روسيا والصين كانتا الدولتين "الأكثر إنزعاجا" من تلك الخطوة، مضيفا أنه "يعجبهما رؤيتنا، ونحن نغرق في المستنقع وننفق أموالا كبيرة كم أجل ذلك".

وتابع ترامب قائلا: "عندما توليت المنصب كان جيشنا في منتهى التدهور، والآن هو أقوى من أي وقت مضى. الحروب السخيفة التي لا نهاية لها تشرف على الانتهاء! وسنركز الآن على الصورة العامة مع المعرفة أننا نستطيع دائما أن نعود ونضرب!".

ولم يوضح ترامب الجهة التي قد توجه إليها الضربة التي تحدث عنها، كما لم يذكر أي دولة محددة أو أي نزاع مسلح تشارك فيه القوات الأمريكية.

المصدر: RT