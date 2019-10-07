لافروف: على الجميع إيجاد أجواء مناسبة لعودة اللاجئين السوريين والقضاء على آخر بؤر الإرهاب

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي محمد الحكيم في بغداد، إنه على الجميع إيجاد أجواء مناسبة لعودة اللاجئين السوريين والقضاء على آخر بؤر الإرهاب.

من جهته، قال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، إنه يجب رفع التبادل التجاري بين العراق وروسيا وأن يعود التبادل التجاري إلى سابق عهده، مشددا على أن العراق يتطلع إلى رفع التعاون مع موسكو في مجالات الطاقة والأمن والنفط والغاز.

يتبع..