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إعادة فتح شبكة مترو هونغ كونغ بشكل جزئي

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إعادة فتح شبكة مترو هونغ كونغ بشكل جزئي
Reuters
احتجاجات هونغ كونغ
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أعادت شركة "MTR" المسؤولة عن تشغيل السكك الحديدية في هونغ كونغ فتح شبكة مترو المدينة بشكل جزئي، اليوم الأحد، بعد إغلاق غير مسبوق.

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وقالت الشركة إنه نظرا لأعمال التخريب الخطيرة لن يتم فتح بعض المحطات، لأن إصلاح المرافق التي تعرضت لأضرار يحتاج وقتا. وسيتم أيضا تقليص وقت تشغيل قطارات المترو كي ينتهي الساعة التاسعة مساء، أي قبل أكثر من 3 ساعات من وقت انتهائها العادي.

,أعادت معظم المتاجر الضخمة فتح أبوابها، واضطرت مطاعم وشركات صغيرة للتوقف عن العمل مرارا في الوقت الذي أثرت فيه الاحتجاجات بشكل متزايد على اقتصاد هونغ كونغ الذي يواجه أول ركود له منذ 10 سنوات.

واندلعت احتجاجات عنيفة في كل أنحاء هذا المركز المالي الآسيوي، بعد ساعات من استخدام زعيمة هونغ كونغ، كاري لام، سلطات طوارئ كانت آخر مرة استخدمت فيها قبل أكثر من 50 سنة، لحظر ارتداء الأقنعة، التي يستخدمها المتظاهرون لإخفاء هوياتهم.

وساد الهدوء المدينة أمس السبت مع إغلاق مترو الأنفاق ومعظم مراكز التسوق. وتحدى مئات المتظاهرين المناهضين للحكومة حظر ارتداء الأقنعة، وتظاهروا في الشوارع في كل أنحاء المدينة، لكن بحلول المساء تفرق أغلبهم.

وأدى إغلاق خدمات القطارات إلى إصابة معظم هونغ كونغ بالشلل لأن شبكة قطارات المترو كانت تقل عادة نحو 5 ملايين راكب يوميا.

المصدر: رويترز

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