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ترامب يعلق دخول المهاجرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف الرعاية الصحية

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ترامب يعلق دخول المهاجرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف الرعاية الصحية
Reuters
صورة أرشيفية
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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا بتعليق دخول المهاجرين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف رعايتهم الصحية ولن يشملهم التأمين الصحي خلال 30 يوما من دخول الولايات المتحدة.

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وأشار الإعلان الذي أصدره البيت الأبيض أمس الجمعة إلى أن هذا الإجراء لن يشمل حق الأفراد في اللجوء أو الحصول على وضع لاجئ، وأنه سيسري ابتداء من الثالث من نوفمبر.

وقال ترامب في الإعلان "على الرغم من أن نظامنا للرعاية الصحية يعاني من التحديات الناجمة عن توفير الرعاية بلا مقابل، فإن حكومة الولايات المتحدة تزيد من تفاقم المشكلة بقبول الآلاف من الأجانب الذين لم يظهروا أي مقدرة على تمويل تكاليف رعايتهم الصحية".

وأوضح أن هذا التعليق لا يسري إلا على الأشخاص الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة بتأشيرة هجرة.

وجعل الرئيس الأمريكي خفض الهجرة الشرعية وغير الشرعية أحد محاور رئاسته. وقالت إدارته الشهر الماضي إنها تعتزم عدم السماح إلا لثمانية عشر ألف لاجئ بالإقامة في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2020 ليصبح هذا أقل عدد في تاريخ برنامج اللاجئين الحديث.

المصدر: رويترز

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