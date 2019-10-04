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الديمقراطيون يطالبون بينس بتقديم وثائق في قضية عزل ترامب

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الديمقراطيون يطالبون بينس بتقديم وثائق في قضية عزل ترامب
Reuters Ukrainian Presidential Press Service
لقاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وارسو يوم 1 سبتمبر 2019
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طالب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي نائب الرئيس، مايك بينس، بتقديم وثائق متعلقة بالاتصالات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأمهل رؤساء 3 لجان في مجلس النواب بينس حتى 15 أكتوبر ليقدم الوثائق حول لقائه مع الرئيس الأوكراني يوم 1 سبتمبر الماضي، والاتصال الهاتفي بين الرئيس دونالد ترامب وزيلينسكي يوم 25 يوليو الماضي.

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يذكر أن رئيسة مجلس النواب أعلنت بدء النظر في إمكانية عزل دونالد ترامب عن منصب الرئاسة على خلفية اتهامات له بممارسة الضغط على الرئيس الأوكراني لتحقيق مصالح سياسية خاصة به.

ويتهم الديمقراطيون ترامب بأنه طلب من زيلينسكي فتح تحقيق مع منافسه المحتمل للرئاسة في انتخابات 2020، جو بايدن، بشأن الأنشطة الاقتصادية لنجله في أوكرانيا. ويعتقد أنه علق تقديم حزمة مساعدات أمنية لأوكرانيا للضغط عليها حتى تفتح تحقيقا مع بايدن.

المصدر: رويترز

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